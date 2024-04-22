Река Уй затопила жилые дома в Новосибирской области

Два жилых дома в деревне Орловка оказались под водой к утру понедельника, 22 апреля. По данным начальника ГУ МЧС по региону Виктора Орлова, жители домов переселены, в районе объявлен режим ЧС в связи с нарушением условий жизнедеятельности жителей Орловки.