Аэропорты Стамбула отменяют рейсы из-за снегопада

ТАСС сообщает, что оба аэропорта Стамбула отменяют рейсы из-за ожидающегося снегопада. Международный аэропорт Стамбул (IST) и аэропорт имени Сабихи Гёкчен (SAW) в предстоящие дни отменят часть рейсов, среди которых также два рейса в Москву и из неё.