Аэропорты Стамбула отменяют рейсы из-за снегопада

ТАСС сообщает, что оба аэропорта Стамбула отменяют рейсы из-за ожидающегося снегопада. Международный аэропорт Стамбул (IST) и аэропорт имени Сабихи Гёкчен (SAW) в предстоящие дни отменят часть рейсов, среди которых также два рейса в Москву и из неё.
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