Спецоперация привела МВД к реорганизации

Фото: Павел Бедняков/РИА НовостиТекст: Дарья Волкова Эксперты объяснили необходимость создания нового Главного управления в системе МВД Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев сообщил о создании нового подразделения в структуре ведомства.