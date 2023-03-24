БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Спецоперация привела МВД к реорганизации

Спецоперация привела МВД к реорганизации

Фото: Павел Бедняков/РИА НовостиТекст: Дарья Волкова Эксперты объяснили необходимость создания нового Главного управления в системе МВД Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев сообщил о создании нового подразделения в структуре ведомства.

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