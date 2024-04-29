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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Хмелевски получит 240 млн рублей от «Салавата» за 3 года по новому контракту («СЭ»)

24-летний форвард подписал с клубом новое соглашение до конца сезона-2026/27. Как сообщает «Спорт-Экспресс», зарплата игрока за три года составит 240 миллионов рублей.

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