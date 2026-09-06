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Культуромания

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В самарском музее Эльдара Рязанова пройдет детская экскурсия-квест «В поисках пропавшего фильма»

В самарском музее Эльдара Рязанова пройдет детская экскурсия-квест «В поисках пропавшего фильма»

11 сентября Музей Эльдара Рязанова приглашает юных посетителей на пешеходную экскурсию в формате квеста «В поисках пропавшего фильма».

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