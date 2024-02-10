Детей и инвалидов запретили высаживать из общественного транспорта в Новосибирске

Депутаты Госдумы РФ в первом чтении приняли поправки в Кодекс об административных правонарушениях РФ, которыми устанавливается ответственность за высаживание из общественного транспорта инвалидов I группы.
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