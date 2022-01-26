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В очереди на отставку: озвучен список губернаторов-неудачников

Первые досрочные отставки губернаторов могут начаться в первом квартале.Источники газеты «Ведомости», близкие к администрации российского президента и к партии «Единая Россия», озвучили список глав регионов, которые вскоре могут покинуть свои посты.

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