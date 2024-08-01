Сигареты под видом мусорных ведер пытались провезти через морпорт Актау

Контрабанду обнаружили 1 августа текущего года в морском порту Актау. Сотрудники таможенного поста «Морпорт» по требованию главной транспортной прокуратуры совместного с пограничной службой КНБ РК и департаментом экономических расследований в ходе таможенного досмотра на основании сведений, полученных с помощью инспекционно-досмотрового комплекса, в грузовом контейнере, прибывшего из Исламской Республики Иран, выявили партию сигарет.