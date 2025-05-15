Артур Смольянинов вновь оштрафован: новые санкции и международный розыск

Мировой суд в Москве вновь оштрафовал актера Артура Смольянинова за просрочку предыдущего штрафа. Актер, также заочно арестованный за дезинформацию о Вооруженных Силах РФ, объявлен в международный розыск и внесен в список террористов и экстремистов.