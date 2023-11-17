Моторное масло Лукойл — итоги испытаний

Уход с российского рынка большинства иностранных, прежде всего европейских, производителей транспортных средств поставил перед автоперевозчиками вопрос об обслуживании парка коммерческой техники в условиях введенных ограничений.
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