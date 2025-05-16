Глава Амурской области доложил Путину о ситуации с природными пожарами

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин переговорил по телефону с главой Амурской области Василием Орловым, тот доложил главе государства о ситуации с природными пожарами в регионе и принимаемых мерах борьбы с ними, сообщается в Telegram-канале Кремля.