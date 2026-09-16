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Русский союз Латвии: в Залениках обновили памятник и надгробные плиты

В насе­лён­ном пунк­те Зале­ни­ки Елгав­ско­го края Лат­вии завер­ше­ны ремонт и бла­го­устрой­ство брат­ско­го захо­ро­не­ния совет­ских вои­нов.

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