НТВ

804 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Моловик
    Нужно искать убийц всех трёх членов семьи. Уж слишком топорно сваливают вину на адмирала. Адмиралы ножи в карманах не...В кармане погибше...
  • zygmund nedialkow
    Начинаются последствия деятельности человека в стремлении создания качественного и количества населения.В США после смерт...
  • Валентина стахова
    А был ли он привит?Мэр Южно-Сахалинс...

Прогноз стабильный: S&P подтвердило рейтинг России на уровне ВВВ-

Прогноз стабильный: S&P подтвердило рейтинг России на уровне ВВВ-

Глава Минфина РФ отреагировал на публикацию данных Международного рейтингового агентства S&P.Международное рейтинговое агентство S&P подтвердило рейтинг России по обязательствам в иностранной валюте на уровне «ВВВ-/А-3» со стабильным прогнозом.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх