Прогноз стабильный: S&P подтвердило рейтинг России на уровне ВВВ

Глава Минфина РФ отреагировал на публикацию данных Международного рейтингового агентства S&P.Международное рейтинговое агентство S&P подтвердило рейтинг России по обязательствам в иностранной валюте на уровне «ВВВ-/А-3» со стабильным прогнозом.