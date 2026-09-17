Lavrov clearly named the country of the next contest "Intervision"

The next international music competition "Intervision" will be held in Saudi Arabia. This was stated by Russian Foreign Minister Sergei Lavrov during a speech at the International Youth Festival.
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