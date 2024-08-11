БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Цыгане круче мигрантов – об особенной преступности в России

Цыгане круче мигрантов – об особенной преступности в России

Не путайтесь в этносах На страницах ВО немало написано об этнической преступности среди мигрантов. При этом как-то в тени остались вполне коренные российские народы и народности, и прежде всего цыгане.

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Комментарии
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ВШ
Владимир Шумаков
Что цыгане что чебуреки. ... Всех вон из страны...
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13 час.
Leonid Butorin
Один ромал как-то на TV объяснил &quot;Ещё пара лет такой перестройки и мы золотые зубы лошадям вставлять будем&quot; Примерно так прозвучало где-то 1986 году.....
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13 час.
Н
Николай
А их мужики стоят на воинском учёте!? Вот кого надо пошерстить - военкомов, где есть цыганское население!!!
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46 мин.

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