«Меня схватили ночью». Почему 95% релокантов из РФ покинули Узбекистан

«Меня схватили ночью». .Осенью 2022 года я слышал литературный русский язык в Ташкенте повсюду. Нет, узбеки и так неплохо говорят на русском — речь идёт о моих соотечественниках: звучал и московский акцент, и питерские выражения «булошная» и «парадное», и южнорусский говорок.