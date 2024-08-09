Театр абсурда
Россия и мирПолитика и общество
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Театр абсурда

8 861 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • сергей бесперстов
    Просрали границу и тишина!МК: Путин ответит...
  • Александр Б
    «креативный кластер». Замечательно. Замещают русских, а теперь будут замещать и русский язык. Вводите вторым языком а...Владимир Путин за...
  • Валерия
    🤝 Я с вами!Лукашенко — минис...

«Меня схватили ночью». Почему 95% релокантов из РФ покинули Узбекистан

«Меня схватили ночью». Почему 95% релокантов из РФ покинули Узбекистан

«Меня схватили ночью». .Осенью 2022 года я слышал литературный русский язык в Ташкенте повсюду. Нет, узбеки и так неплохо говорят на русском — речь идёт о моих соотечественниках: звучал и московский акцент, и питерские выражения «булошная» и «парадное», и южнорусский говорок.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх