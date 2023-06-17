Суд Белуджистана выдал ордер на арест Имрана Хана по обвинению в убийстве

Ордер на арест бывшего премьер-министра Пакистана Имрана Хана в рамках расследования дела об убийстве юриста и адвоката Верховного суда Абдуля Раазака Шара в Белуджистане оставил в силе Высокий суд Белуджистана, 16 июня сообщило агентство The Dawn.