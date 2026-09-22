В сети обсуждают рацион и "микропорции" блогерши Полины Подплетённой, которую критикуют за нездоровую худобу

Модный инфлюенсер Полина Подплетённая показала свой рацион в соцсетях. Меню блогерши, которую многие считают сторонницей тренда на экстремальную худобу, раскритиковали за пропаганду нездорового образа жизни и РПП (расстройство пищевого поведения).
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