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SPLETNIK

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В сети обсуждают рацион и "микропорции" блогерши Полины Подплетённой, которую критикуют за нездоровую худобу

В сети обсуждают рацион и "микропорции" блогерши Полины Подплетённой, которую критикуют за нездоровую худобу

Модный инфлюенсер Полина Подплетённая показала свой рацион в соцсетях. Меню блогерши, которую многие считают сторонницей тренда на экстремальную худобу, раскритиковали за пропаганду нездорового образа жизни и РПП (расстройство пищевого поведения).

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