Политика как он...
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Политика как она есть

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В Думе предложили включить в школьную программу курс «логика»

В Думе предложили включить в школьную программу курс «логика»

Первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова ("Справедливая Россия — За правду") направила министру просвещения РФ Сергею Кравцову письмо с предложением ввести курс логики в школьную программу.

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Комментарии
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Сергей Иовенко
Так само ЕГЭ и есть клиповое мышление.
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