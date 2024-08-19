В Думе предложили включить в школьную программу курс «логика»

Первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова ("Справедливая Россия — За правду") направила министру просвещения РФ Сергею Кравцову письмо с предложением ввести курс логики в школьную программу.
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