Москва умеет хранить тайны: секретная советская технология поставила в тупик США

МОСКВА, 15 июля, ФедералПресс. Еще в годы холодной войны произошел примечательный инцидент, когда экипаж разведывательного самолета ВВС США столкнулся с загадочным явлением во время наблюдения за советскими ракетными испытаниями.
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