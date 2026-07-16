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ФедералПресс

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Москва умеет хранить тайны: секретная советская технология поставила в тупик США

Москва умеет хранить тайны: секретная советская технология поставила в тупик США

МОСКВА, 15 июля, ФедералПресс. Еще в годы холодной войны произошел примечательный инцидент, когда экипаж разведывательного самолета ВВС США столкнулся с загадочным явлением во время наблюдения за советскими ракетными испытаниями.

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