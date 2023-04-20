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Алтайские полицейские спасли мужчину с эпилепсией

Алтайские полицейские спасли мужчину с эпилепсией

Сотрудники УГИБДД России по Алтайскому краю пришли на помощь больному жителю Камня-на-Оби. Как пояснили в ведомстве, экипаж дорожно-патрульной службы заметил, что мужчина, ожидавший на остановке автобуса, вдруг потерял сознание и упал на тротуар.

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