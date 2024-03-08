Браво. Россия прекращает порочную практику Киркорова на новых территориях

Светлана Доколе эти клоуны будут жить лучше, чем врачи и учителя?! Давно пора их определить на бюджетное обеспечение

Samarium В отношении этого пучеглазого попугая и ему подобного зверинца, следует сказать лишь одно: черного козла не отмоешь до бела как бы этого кому-то не хотелось... В их глазах лишь страх за иссекающий в нашей стране источник ИХ личных доходов и ничего более... они вообще никому и нигде не нужны.