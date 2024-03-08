Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. А вот теперь всё. Вот теперь, финиш. Далее обращение Валентины Ивановны Матвиенко: "Никакого исправления и покаяния в таких случаях нет, подобные поездки на новые территории неискренние.
Браво. Россия прекращает порочную практику Киркорова на новых территориях
Комментарии
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Светлана
Доколе эти клоуны будут жить лучше, чем врачи и учителя?! Давно пора их определить на бюджетное обеспечение
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11 час.
Samarium
В отношении этого пучеглазого попугая и ему подобного зверинца, следует сказать лишь одно: черного козла не отмоешь до бела как бы этого кому-то не хотелось... В их глазах лишь страх за иссекающий в нашей стране источник ИХ личных доходов и ничего более... они вообще никому и нигде не нужны.
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11 час.
Надежда Петракова
неужели это было не ясно,прежде,чем эти засранцы двинулись на покаяние????Удивляюсь затянувшейся реакции властей...Надо ещё присмотреться к министерсиву культуры России!!!Это их прямая задача в принятии и определении нравстенности поступков и разрешения на деятельность многих артистов и иже с ними!!!(((Сколько г-жа министерша будет полчать и потакать???😡
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11 час.
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