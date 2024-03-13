Организаторы краеведческой викторины запустили новый конкурс «Все уголки Карелии»

Новый творческий конкурс стартовал в группе краеведческой викторины «Всей семьей» в ВК. В группе краеведческой викторины «Всей семьей» подписчики могут не только узнать немало интересных фактов о Карелии, но и поучаствовать в различных конкурсах.
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