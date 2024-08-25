В субботу вечером основателя Telegram Павла Дурова, как сообщает французский телеканал TF1, задержали в аэропорту Ле Бурже, когда он выходил из своего частного джета.
Что известно о задержании Павла Дурова во Франции
Комментарии
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Алексей Горшков
Арест Дурова - просто показатель бесполезности и даже ВРЕДА "двоежопия"! Он хотя и не идиот, как Павленский - но то, что из России они "ушли" свободно, и повязаны именно в "демократической" Франции - ДЕЛАЕТ ИЗ НИХ БЛИЗНЕЦОВ-БРАТЬЕВ !!!
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