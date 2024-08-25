Что известно о задержании Павла Дурова во Франции

Алексей Горшков

Арест Дурова - просто показатель бесполезности и даже ВРЕДА "двоежопия"! Он хотя и не идиот, как Павленский - но то, что из России они "ушли" свободно, и повязаны именно в "демократической" Франции - ДЕЛАЕТ ИЗ НИХ БЛИЗНЕЦОВ-БРАТЬЕВ !!!