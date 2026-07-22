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Культурология.рф

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Шоу-бизнес: Тайная дочь Юлии Высоцкой - от кого телеведущая 5 лет прятала Соню, и почему сейчас нарушила молчание

Шоу-бизнес: Тайная дочь Юлии Высоцкой - от кого телеведущая 5 лет прятала Соню, и почему сейчас нарушила молчание

Юлия Высоцкая не любит рассказывать о своей личной жизни. Актриса и телеведущая предпочитает говорить о любимой работе, о творческих планах… Словом, она готова обсуждать любую тему, кроме собственной семьи.

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