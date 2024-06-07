На Алтае несколько ведомств проверяют информацию о "брошенной" 89-летней пенсионерке

СМИ сообщили, что женщина три года живет одна без должного ухода В Алтайском крае начали доследственную проверку по сообщению СМИ о возможном нарушении прав пожилой жительницы Камня-на-Оби, сообщает региональный СК.
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