Инфекционист Екатерина Кулова прокомментировала слухи об атаке нового вируса. Информация о том, что зафиксирован новый вирус, который вызывает кашель с кровью и высокую температуру, появилась в СМИ, сообщает главный редактор ИА «Стационар-пресс» Алексей Никонов в своем Telegram-канале.