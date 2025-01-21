Власти Мексики назвали линию поведения в отношениях с США

Мексика должна избегать конфронтации с США и при этом требовать отношений на равных, защищать свой суверенитет, независимость и своих граждан, заявила мексиканский лидер Клаудиа Шейнбаум Пардо 21 января на пресс-конференции.
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