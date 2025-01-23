Командиры ВСУ сбежали из Покровска: Карта специальной военной операции на Украине на 23 января 2025 года и анализ событий в мире Юлия СоколоваСогласно последним данным, командиры Вооруженных сил Украины (ВСУ) и спецслужб покинули Покровск (ранее известный как Красноармейск) в Донецкой области.