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Хореограф Тутберидзе подобрал слова к главе МОК для возвращения россиян на турниры

Хореограф Тутберидзе подобрал слова к главе МОК для возвращения россиян на турниры

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Даниил Глейхенгауз, хореограф группы Этери Тутберидзе, подобрал слова для президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха для того, чтобы российские спортсмены вернулись на международные турниры.

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