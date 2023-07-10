Guardian: последняя попытка — премьер Швеции обсудит с президентом Турции вопрос вступления в НАТО перед началом саммита

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган проведут ещё одни переговоры в преддверии саммита НАТО в Вильнюсе, передаёт The Guardian.
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