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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Акинфеев об истекающем контракте: «Цель – играть как можно дольше. В следующем году будет 38. Там посмотрим»

Акинфеев об истекающем контракте: «Цель – играть как можно дольше. В следующем году будет 38. Там посмотрим»

– У вас последний год по контракту с ЦСКА. Это как-то на вас влияет? Переговоры по новому соглашению уже идут? – Не надо ни с кем вести переговоры, надо просто играть в футбол.

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