Церковный праздник «День памяти Спиридона Тримифунтского» отмечают в России 25 декабря в 2023 году: что надо знать про этот день Анна ЧернышоваПонедельник, 25 декабря 2023 года, является важной праздничной датой для православных россиян, которые отмечают церковный праздник «День памяти Спиридона Тримифунтского».