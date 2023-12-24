Церковный праздник «День памяти Спиридона Тримифунтского» отмечают в России 25 декабря в 2023 году: что надо знать про этот день Анна ЧернышоваПонедельник, 25 декабря 2023 года, является важной праздничной датой для православных россиян, которые отмечают церковный праздник «День памяти Спиридона Тримифунтского».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии