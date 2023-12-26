МРОТ, призывной возраст, пенсии и водительские права: что изменится в России с 1 января

С 1 января 2024 года россиян ожидает большое количество изменений в законодательстве — это и индексация пенсий, и увеличение МРОТ, и новые пособия для родителей детей-инвалидов, и повышение призывного возраста.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии