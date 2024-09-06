🇺🇦Сотрудники ТЦК возомнили себя царьками, и начали шастать по дворам выискивая ухилянтов. ❗️Мужик шел навстречу душегубам, увидев их резко сменил траекторию.
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🇺🇦Сотрудники ТЦК возомнили себя царьками, и начали шастать по дворам выискивая ухилянтов. ❗️Мужик шел навстречу душегубам, увидев их резко сменил траекторию.
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