Расчеты самоходных артиллерийских установок 2С1 «Гвоздика» из состава группировки войск «Восток» уничтожили замаскированные пункты управления беспилотной авиацией ВСУ в Запорожской области.
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