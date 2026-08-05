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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Есть ощущение, что Тюкавин немного закис в РПЛ. Ему надо соглашаться на любое предложение из топ-5 лиг, выбирать, как барин, не стоит». Канчельскис о форварде «Динамо»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис считает, что форварду «Динамо» Константину Тюкавину следует перейти в европейский чемпионат.

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