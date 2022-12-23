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Пригожин отверг заявления США о поставках оружия КНДР для ЧВК «Вагнер»

Пригожин отверг заявления США о поставках оружия КНДР для ЧВК «Вагнер»

Предприниматель назвал эти сообщения сплетнями и домыслами.фото: правительство РФ--> Заявление о поставках вооружения ЧВК «Вагнер» со стороны КНДР, сделанное представителем Совета национальной безопасности США Джоном Кирби, является домыслом.

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