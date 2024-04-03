Китай обогнал США в рейтинге благосклонности среди стран Юго-Восточной Азии

Гегемон опять проиграл. Рейтинг, составленный сингапурским институтом ISEAS-Yusok Ishak, показывает, что в регионе Юго-Восточной Азии доверие к США, как к партнеру по региональной безопасности, упало с 47,2% до 34,9%.
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