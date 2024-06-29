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Царьград

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В преддверии сезона ХК "Сибирь" расторг контракт с защитником Александровым

В преддверии сезона ХК "Сибирь" расторг контракт с защитником Александровым

В клубе поблагодарили игрока и пожелали ему дальнейших успехов.Хоккейный клуб "Сибирь" в преддверии сезона сообщил о расторжении контракта с защитником Денисом Александровым.

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