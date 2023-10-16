Изгнанный с Первого канала телеведущий Иван Ургант прочел лекцию студентам МГИМО. Это вызвало прогнозируемый скандал.
Испуганного патриота Урганта пригрела старая волосатая рука
Комментарии
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gamix Анатолий Глазырин
Я не понимаю, кто ему доверил преподавать студентам. Надо разобраться еще и с руководством учебного заведения.
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1 д.
Регина Толстоброва
Что значит "испуганный патриот?"Доболтался. гонят отовсюду.
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1 д.
ШН
Шеин Никита
Кобаладзе выгнать!
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23 час.
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