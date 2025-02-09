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"Это позор для США": о чем говорил Трамп с Путиным

"Это позор для США": о чем говорил Трамп с Путиным

Лидеры двух стран во время телефонного переговора обсудили глобальные вопросы.В ходе телефонного разговора с Президентом России Владимиром Путиным президент США Дональд Трамп выступил с резкой критикой, назвав бывшего американского лидера Джо Байдена "полным позором для США".

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