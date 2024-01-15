Подложил "свинью" Путину на Новый год и задумался о побеге. Депутат наговорил лишнего про президента в канун праздника

АГ

Алик Гумер

" идейных вдохновителей большевиков — развалить страну изнутри и проиграть войну" - Автор дебил ? Чем отличается от этой швали Медведева ? ТАКОЙ ЖЕ СРАНЫЙ РУСОФОБ ! Что доказывают его наскоки на Большевиков ! Не сделай того , какие решения в тех условиях принимали Большевики - сегодня наверное и страны бы Россия не было на карте мира ! Автор или несмышленый тупица , или сознантельный русофоб , прикрытый фантиками - засланный казачок ! Только дебил или враг может повторять эти вражеские трактовки .... ! Чтобы спасти тело , голову .... иногда приходится ампутировать палец , или руку , или ногу - лишь бы сохранить организм ! Большевики принимали аналогичные решения , чтобы сохранить государственность , спасти народ ..... ! Страна и сегодня жива и живет благодаря потенциалу заложенному Сталинским Большевизмом , ее наследию !!!