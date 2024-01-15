Темы дня
Все новостиВсе темы дня
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Темы дня

125 647 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Леонид Руси
    Какое нам дело ехидничают западные нищеброды, или нет... У них там везде одни проблемы... по всему западу...Коммунальный колл...
  • Сергей Губарев
    Дурак .Подложил "свинью"...
  • Астон Мартин
    антисоветчики утухли😀"Коммунисты Росси...

Подложил "свинью" Путину на Новый год и задумался о побеге. Депутат наговорил лишнего про президента в канун праздника

Подложил "свинью" Путину на Новый год и задумался о побеге. Депутат наговорил лишнего про президента в канун праздника

НАГЛАЯ ПРАВДА Разгорается скандал вокруг публикации представителя городской думы Перми от коммунистической партии Сергея Медведева.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Олег Шабалин
Неужто либераста выпустят?
Ответить
2 час.
АГ
Алик Гумер
&quot; идейных вдохновителей большевиков — развалить страну изнутри и проиграть войну&quot; - Автор дебил ?  Чем отличается от этой швали Медведева ?        ТАКОЙ ЖЕ СРАНЫЙ РУСОФОБ !              Что доказывают его наскоки на Большевиков !                                 Не сделай того ,  какие решения в тех условиях принимали Большевики - сегодня наверное и страны бы   Россия не было на карте мира !                                                                                              Автор или несмышленый тупица , или  сознантельный русофоб , прикрытый фантиками - засланный казачок !                                          Только дебил или враг  может  повторять эти вражеские трактовки .... !      Чтобы спасти  тело , голову .... иногда приходится ампутировать палец , или руку  , или ногу  - лишь бы сохранить организм !            Большевики принимали аналогичные решения  , чтобы  сохранить государственность , спасти народ ..... !                       Страна и сегодня жива и живет благодаря  потенциалу  заложенному Сталинским Большевизмом , ее наследию !!!
Ответить
2 час.
Сергей Губарев
Дурак .
Ответить
17 мин.

Картина дня

наверх