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За рулем

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8000 литров топлива! Новая версия Валдай 12

8000 литров топлива! Новая версия Валдай 12

Газовское семейство Валдай 12 продолжает прирастать спецтехникой. Вслед за крано-манипуляторной установкой (КМУ) и комбинированной дорожной машиной (КДМ) компания «Современные транспортные технологии» показала топливозаправщик, созданный совместно с производителем спецтехники компанией «РусТрак».

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