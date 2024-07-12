Гагин: Нуланд доставили посылку с кованой из осколка снаряда розой

Кованая из осколка снаряда роза, подаренная бывшей замглаве госсекретаря США по политическим вопросам Виктории Нуланд советником главы Донецкой народной республики (ДНР) Яном Гагиным, доставлена в Госдеп.
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