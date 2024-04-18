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Закон, порядок, государство

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В Волгоградской области в отношении подозреваемых в незаконном обороте запрещенных веществ возбудили уголовное дело об организации преступного сообщества

В Волгоградской области в отношении подозреваемых в незаконном обороте запрещенных веществ возбудили уголовное дело об организации преступного сообщества

«Следователем ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области возбуждено уголовное дело об организации преступного сообщества.

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