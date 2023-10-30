Атакована очередная военная база США на Ближнем Востоке

Военная база США в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии подверглась ракетному обстрелу. «Несколько взрывов прозвучали внутри и в окрестностях американской базы из-за ракетного обстрела», — заявил местный источник.
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