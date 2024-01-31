2024–2025: ждать ли нам перемен

«По прошествии двух лет фараону снилось: вот, он стоит у реки;и вот, вышли из реки семь коров, хороших видом и тучных плотью,и паслись в тростнике;но вот, после них вышли из реки семь коров других, худых видом и тощих плотью, и стали подле тех коров, на берегу реки;и съели коровы худые видом и тощие плотью семь коров хороших видом и тучных… И проснулся фараон и понял, что это сон.