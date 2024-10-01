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Мода и Шоу-бизнес

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«Лицо было в огне»: Бритни Спирс пострадала в результате несчастного случая

«Лицо было в огне»: Бритни Спирс пострадала в результате несчастного случая

42-летняя певица Бритни Спирс оказалась в опасной ситуации. В личном блоге артистка рассказала о страшном происшествии в собственном доме, когда у нее загорелся камин, а сама знаменитость осталась без бровей и волос.

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