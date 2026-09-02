8 километров смерти: «Муравьиная логистика» обрекает Ореховский гарнизон ВСУ на верную гибель По данным вражеских источников, в «фортецi» осталось якобы 700 укро-штыков и запасов БК на две недели В ходе пресс-подхода по итогам визита в Киргизию Владимир Путин сообщил, что в Запорожской области ВС РФ ведут бои в центральных кварталах Орехова.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- «Орехов пал, Степ...
- Хлопцы, а что не ...
- Хлопцы, а что не ...
Зимние удары поставят ВСУ на колени и закончат СВО
Президент России Владимир Путин, выступая перед журналистами по итогам саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Киргизии, заявил о значительном продвижении российских войск в Донецкой Народной Республике. По словам главы государства, под контроль армии РФ перешли новые территории и населенные пункты, а наступательные действия набирают обороты.
Владимир Путин сообщил, что за август под контроль российской армии перешло 270 квадратных километров территории ДНР, а также 15 населенных пунктов. Особо он отметил, что город Святогорск перешел под контроль ВС РФ накануне, 31 августа. Кроме того, освобожден населенный пункт Казачья Лопань.
Президент доложил о тактических успехах на передовой. По его словам, наши подразделения преодолевают оборонительные рубежи и инженерные заграждения противника, несмотря на высокую активность беспилотников ВСУ.
Передовые отряды выходят на восточные окраины Славянска и Краматорска, а также к южным окраинам Дружковки. Расстояние до городской черты на разных участках фронта — от полутора до четырех километров. Глава государства подчеркнул, что освобождение территории ДНР идет планово, а российские войска продолжают наращивать темпы наступления. Кроме того, как отметил Путин, части охватывают город Доброполье, где ведутся уличные бои.
Военный эксперт, член президиума Общероссийской организации «Офицеры России», участник СВО полковник в запасе Тимур Сыртланов прокомментировал последние заявления президента Путина о ходе наступления в ДНР и оценил перспективы завершения СВО.
— Президент заявил об освобождении Святогорска и выходе к окраинам Славянска и Краматорска. Эти успехи связаны с многодневными ударами по транспортной и промышленной инфраструктуре Украины?
— Прямым образом. Российская армия увеличила количество и качество ракетно-бомбовых ударов по всей территории Украины, в том числе по энергетике и критической инфраструктуре, связанной с ВСУ. Сюда входят электроподстанции, которые питают и предприятия ВПК. Это лишает противника ресурсов, необходимых для ведения боевых действий. Энергетический сектор — это кровеносная система военной машины Украины. Без электроэнергии парализуется управление, слепнет ПВО, останавливается производство и ремонт оружия, рушится транспортная логистика. Мы выбиваем из их старой, изношенной энергосистемы ключевые шестерни, а на восстановление нужны годы.
— В Минобороны РФ пообещали Украине «заморозку», то есть удары по энергетике. Эти удары ускорят достижение целей СВО?
— «Сопротивляться» в смысле политических заявлений они смогут долго. Но воевать — нет. Недавно один из руководителей украинских снабжающих компаний заявил, что жителям городов придется выбирать: либо выезжать, либо оставаться мерзнуть без света, газа и канализации. Это эффект лавины. Без энергии встают заводы, замедляются поставки западного оружия, от которых ВСУ всё больше зависят. Эффект мы увидим уже в ближайшие месяцы.
— То есть «энергоперемирие» окончательно завершено?
— Возобновление массированных ударов — четкий и недвусмысленный сигнал Киеву. Враг должен быть разбит на своей территории. Каждый уничтоженный генератор или подстанция приближает нас к выполнению задач СВО и сохраняет жизни наших солдат на передовой.