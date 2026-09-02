8 километров смерти: «Муравьиная логистика» обрекает Ореховский гарнизон ВСУ на верную гибель По данным вражеских источников, в «фортецi» осталось якобы 700 укро-штыков и запасов БК на две недели В ходе пресс-подхода по итогам визита в Киргизию Владимир Путин сообщил, что в Запорожской области ВС РФ ведут бои в центральных кварталах Орехова.